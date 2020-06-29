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Montag, 29.06.2020 - 00:00
2 min

Fair statt Fast Fashion

Wie lässt sich Mode verantwortungsvoll konsumieren? Bei vielen Verbrauchern gibt es ein Umdenken nach dem Shutdown.

Von Helga Riedel
Die Kollektionen der Textilhersteller wechseln immer schneller. Da muss man aber nicht mitmachen. Foto: dpa

Die Kollektionen der Textilhersteller wechseln immer schneller. Da muss man aber nicht mitmachen. (Foto: dpa)

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