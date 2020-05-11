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Montag, 11.05.2020 - 00:00
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Förderung von Fiskus, KfW oder Bafa?

Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es sehr unterschiedliche Fördertöpfe. Man sollte sich vor Beginn von Maßnahmen genau informieren.

Von Eike Schulze
Für die energetische Sanierung von Häusern gibt es unterschiedliche Fördermittel. Foto: dpa

Für die energetische Sanierung von Häusern gibt es unterschiedliche Fördermittel. (Foto: dpa)

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