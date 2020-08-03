Montag,
03.08.2020 - 00:00
2 min
Günstige Goldkarte kann sich für Studenten auszahlen
Für Studenten sind Girokonten bei vielen Sparkassen und Banken gebührenfrei. Wer Bargeld im Ausland benötigt, wird allerdings oft zur Kasse gebeten.
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