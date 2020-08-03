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Montag, 03.08.2020 - 00:00
2 min

Günstige Goldkarte kann sich für Studenten auszahlen

Für Studenten sind Girokonten bei vielen Sparkassen und Banken gebührenfrei. Wer Bargeld im Ausland benötigt, wird allerdings oft zur Kasse gebeten.

Von Claus Sienen
Bei vielen Banken müssen Studenten für das Girokonto keine Gebühren zahlen. Foto: dpa

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