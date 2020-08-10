Montag,
10.08.2020 - 23:00
2 min
Hühnerhaltung in der Stadt?
Selbstversorgung liegt im Trend, doch rund um die Geflügelzucht ist einiges zu beachten. Grundsätzlich zählen Hahn und Henne als Kleintiere.
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