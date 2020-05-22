Wirtschaft

Verbrauchertipps

plus
Freitag, 22.05.2020 - 11:50
5 min

Im Homeoffice die Steuern steuern

Die ungewohnte Arbeitssituation in Zeiten von Corona hat für viele Arbeitnehmer bei der Einkommensteuererklärung 2020 Folgen. Was ist zu beachten? Was fällt weg? Was ist bares Geld wert?

Christiane Stein: Reporterin Wirtschaft
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
Auch die Steuererklärung kann man bereits seit einigen Jahren digital und damit auch vom Homeoffice aus machen. Foto: Robert Günther/dpa

Auch die Steuererklärung kann man bereits seit einigen Jahren digital und damit auch vom Homeoffice aus machen. (Foto: Robert Günther/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HxuSFH5ZDH5RYIOTDHknY0uSH1ASGvNgVRygVSqinT56nJ1gMKVtnTIlpaAwnUDtp2IcqPOKo2AbMJ4tDfB8pz9uqT1ip3Obj6ElMFjtMTSzj7klVUA0MJu0VTEuplOOqKEiVUAwnT9hVTI3nJptLKIzVTEyoKAyoTWyovODLKWepTkuqUbtqz9lVTEypvOHj7klYvORo2AbVUqyoTAbMFOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tnTS0VRuioJIiMzMcL2HtMJyaMJ50oTywnPOuqKZtp3EyqJIloTywnTIlVSAcL2u0ClOYLKWcovOKnJkfnJpfVSA0MKIypzWypzS0MKWcovOuqKZtFJ5aMJkbMJygYPOvMJShqUqipaEyqPOTpzSaMJ4tpaIhMPO1oFOxMJ4tnTIcoJymL2uyovOOpzWynKEmpTkuqUbh
CTV+IzyyoTHtDKWvMJy0ozIboJIlVUAcozDtMTIlrzIcqPOcoFOVo21yo2MznJAyYvOVLKDtMTSmVUA0MKIypzkcL2uyVRMioTqyow88Y2V+CTWlVP8+QDcRqKWwnPOxnJHtozI1MFOOpzWynKEmp2y0qJS0nJ9hVTymqPOyplOgj7MaoTywnPjtMTSmplOmnJAbVTIcozyaMKZtqzIlp2AbnJIvqP4tH2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnPOanJk0VTS1L2ttnJ4tMTyyp2IhVTS1j59ypzqyq8B2nT5fnJAbMJ4tJzIcqTIhVTEypvOUpaIhMUAuqUbt4bPrFJAbVTguoz4tn2IcozHtF29mqTIhVTSvp2I0rzIhYPOxnJHtnJAbVT5cL2u0VTuuqUEy4bPpYvOKMKVtnJ0tFT9gMJ9zMzywMFOupzWynKEyqPjtoKImplOhnJAbqPOcoaZtDfB8pz8tMzSbpzIhYvORLJE1pzAbVTMuoTkyovOeMJyhMFOTLJulqTgip3EyovOuovjtp29gnKDtM3WynJM0VTyhVTEcMKAypvOnMJy0VTS1L2ttMTyyVRIhqTMypz51ozqmpTS1p2AbLJkyVT5cL2u0YvOGnJHtLzI0pfBxM3DtMfB8pvOxMJ4tI2IaVUc1pvOOpzWynKEmp3GQcUE0MFNmZPOQMJ50VUOlolOYnJkioJI0MKVfVTIaLJjto2VtoJShVT1cqPOxMJ0tDKI0oljtMTIgVRMunUWlLJDto2EypvOPqKZtqJ5xVRWunT4tqJ50MKW3MJqmVTymqP4tDzSmnKZtMTIlVRWypzIwnT51ozptnKA0VTEcMFOSoaEzMKWhqJ5aVTEypvOej7klrzImqTIhVSA0pzUQa2IhqzIlLzyhMUIhMl4tFzHtozSwnPOGqUWyL2gyVUqcpzg0VUAcL2ttMTSmVTEyqKEfnJAbVTS1MvOxnJHtH3EyqJIloTSmqPOuqKZh
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzIvMQWzZTVkYGLmAQLgAQV3Zl1uAJVkYJL1MJHjMJEyZTEuAFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
Verknüpfte Artikel
Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
Coronavirus: Alle Daten zum Thema
Die Krux mit der Mehrwertsteuer
Bei Kurzarbeit droht Steuernachzahlung
CTV+ETSmVRS1qT8tn2ShovOcL2ttpTSln2IhYPOuLzIlVUqcMFOmnJIbqPOyplOgnKDtoJIcozIlVR1iozS0pl0to2EypvOXLJulMKAeLKW0MFOzj7klVTEyovQQgzMzMJ50oTywnTIhVSOypaAiozIhozSbqzIln2IbpvOuqKZhVREcMFOfLKIzMJ4tnzRto2M0VUqynKEypvjtLKIwnPO3MJ5hVTywnPO6qJuuqKAyVTSlLzIcqTHhCP9vCvN8LaVtYm4APyEuqUCQcTAboTywnPOuozqyMzSfoTIhMFO1ozDtozSwnUqynKAvLKWyVRgip3EyovOzj7klVUAioTAbMFOHnJAeMKEmVUAcozDtp2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnPO3MJy0MKWbnJ4tpzIfMKMuoaDtqJ5xVUAioTk0MJ4tnJ4tMTIlVRIcozgioJ1yoaA0MKIypzIln2mQcUW1ozptLKIzM2Izj7kbpaDtq2IlMTIhYvOGnJHtq2yln2IhVUAcL2ttLJWypvOypaA0VTS1pljtq2IhovOxMKVtDKWvMJy0ozIboJIlpTS1p2AbLzI0pzSaVUMiovNkZQNjVRI1pz8tj7kvMKWmL2ulnKE0MJ4tq2ylMP4tETyyp2HtH3IgoJHtLzyfoTyaqPOxLKZtEzyhLJ56LJ10VTcuVTcyMTIgVRSlLzIcqT5ynT1ypvOuqKEioJS0nKAwnPOuovOKMKWvqJ5ap2gip3EyovO6qFjtM2ShrvOinT5yVR5uL2u3MJymMF4=
CTV+JaIlj7kwnlO6qJ0tITuyoJRtFT9gMJ9zMzywMFQvtWZtq2SmVT11p3ZtnJAbVTucMKVtLzIuL2u0MJ4/CP9vCwkvpvNiCt0XDKImVUA0MKIypzkcL2uypvOGnJAbqPOcp3DtMKZtraIhj6EwnUA0VTIhqUAwnTIcMTIhMPjtMTSmplOgnJAbVT1ynJ4tDKWvMJy0M2IvMKVtnJ5mVRuioJIiMzMcL2HtM2ImL2ucL2g0VTuuqPO1ozDtoJylVTgynJ4tLJ5xMKWypvOOpzWynKEmpTkuqUbtraIlVSMypzoQiTq1ozptp3EynUDhVREuplOmo2kfqTHtoJShVUAcL2ttLKIzVTcyMTIhVRMuoTjtLzImL2uynJ5cM2IhVTkup3Ayov4tI2IlVTMlMJy3nJkfnJptraIbLKImMFOvoTIcLaDfVT9vq29boPOypvOcoFOPj7klolOxMKVtEzyloJRtLKWvMJy0MJ4tn8B2oz50MFjtn2ShovOeMJyhMKWfMJxtFT9gMJ9zMzywMF1Yo3A0MJ4tM2IfqTIhMPOgLJAbMJ4h
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vLKWvMJy0MJ4gp2yyYKAynKDgL29lo25uYJMlYJybpzIhYJSlLzIcqP1VnyWSBQLvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
CTV+I2IhovOgnJAbVTEypvOQnTIzVTyhplOVo21yo2MznJAyVTWyo3WxMKW0VTuuqPjtn29goKDtoaIhVUqunUWmL2uynJ5fnJAbVTEuplOfMJyxnJqyVSEbMJ1uVRSlLzIcqUA6nJ1gMKVtnJ5mVSAjnJIf4bPzCP9vCwkvpvNiCt0XETSmVUA0nJ1gqP4tIJ5xVTImVUA0nJ1gqPOuqJAbYPOxLKAmVTEupfB8LzIlVUMcMJjtoJy0VTEyovOTnJ5uoacvMJwQgaWxMJ4tM2ImqUWcqUEyovO3nKWxYvOQnTShL2IhVTS1MvOmqTI1MKWfnJAbMFOJo3W0MJyfMFObLKDtoJShVTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVT51pvjtq2IhovOxLKZtDKWvMJy0p3ccoJ1ypvOxMJ4tGJy0qTIfpUIhn3DtMTIlVTWyqUWcMJWfnJAbMJ4tqJ5xVTWypaIzoTywnTIhVSGQcUEcM2gynKDtLzyfMTI0VT9xMKVtn2IcovOuozEypzIlVRSlLzIcqUAjoTS0rvO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOaMKA0MJkfqPO3nKWxYvOWoFO6q2IcqTIhVRMuoTjtnKA0VTEypvOOLac1MlOuqJLtZGV1ZPOSqKWiVUOlolOXLJulVTWyM3Wyoac0Yt==
CTV+DKIwnPO3MJ5hVTywnPO3j6EbpzIhMPOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTIcozIhVSEynJjtoJIcozImVSqinT56nJ1gMKWmVUIgMaIhn3Eco25cMKW0VTuuLzH/CP9vCwkvpvNiCt0XGzIcovjtMTSmVUWynJAbqPOhnJAbqPO1ozDtM2yfqPOhnJAbqPOuoUZtDKWvMJy0p3ccoJ1ypv4tETyyVRglnKEypzyyovOzj7klVTIcozHtDJ5ypzgyoz51ozptp2yhMPO1oJMup3AyozDt4bPGVTImVT11p3Ztp2ywnPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtqJ0tMJyhMJ4tLJWaMKElMJ5hqTIhVSWuqJ0tnTShMTIfovjtMTIlVTS1L2ttoJS4nJ1uoPO6qFO6MJuhVSOlo3cyoaDtpUWcqzS0VTqyoaI0raDtq2ylMP4tG2EypvNgVUqcMFOyplOgLJjtqz9lVRqypzywnUDtnTyyj58tYFOxnJHtE8Bxp3EyL291L2ttoKImplOlLKImYPOuoFOvMKA0MJ4tLKIwnPOxLKZtDfB8M2IfLaWyqUDhVSAiM2SlVTIcovOGL2ulLJ5eVT1cqPOjpzy2LKEyovOIoaEypzkuM2IhVUq1pzEyVUAwnT9hVTSfplOmL2wQcTEfnJAbVTS1plOmqTI1MKWfnJAbMKVtH2ywnUDtMJyhM2ImqUIzqP4=
CTV+I2yyVTguoz4tnJAbVTEyoz4tLzI3MJymMJ4fVTEup3ZtMKZtp2ywnPO1oFOynJ4tpzIcozImVRSlLzIcqUA6nJ1gMKVtnTShMTIfqQ88Y2V+CTWlVP8+QDcOoFOvMKA0MJ4toJy0VRMiqT9mVUc1VRWyM2yhovO1ozDtLzIcVRWyMJ5xnJq1ozptMTIlVR51qUc1ozptLJkmVRSlLzIcqUA6nJ1gMKVhVSqypvOcoFOnqJqyVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtMJyhVSccoJ1ypvOzj7klplOVo21yo2MznJAyVUIgMaIhn3Eco25cMKW0YPOmo2kfqTHtMTSmVTEin3IgMJ50nJIlMJ4fVTSgVTWyp3EyovOgnKDtETS0qJ1mLJ56MJyaMFOxMKVtF2SgMKWuYt==
CTV+I2yyVTIloJy0qTIfqPOgLJ4tMTyyVRgip3EyovOzj7klVTEuplOOpzWynKEmrzygoJIlCmjiLw4tCTWlVP8+QDcOozIln2ShoaDtq2ylMPOxMKVtpUWirzIhqUIuoTHtDJ50MJyfVTEyplOnnJ1gMKWmVTShVTEyovOUMKAuoKEeo3A0MJ4tMTIlVSqinT51ozphVRSfplOAnJI0MKVtn2ShovOcL2ttMTyyVSqupz1gnJI0MFQvtWZtLJkmolOYLJk0oJyyqTHtp2SgqPOSozIlM2yyYFO1ozDtGzIvMJ5eo3A0MJ4t4bPGVTSfplOPLKAcplObMKWuoaccMJuyov4tEJyhVRWynKAjnJIfBvORnJHtZGHjVSS1LJElLKEgMKEypv1Ko2uhqJ5aVTgip3EyqPOmLJ10VR5yLzIhn29mqTIhVQR0ZQNtEKIlolOcoFOAo25uqPjtMTShovOyoaEzLJkfMJ4tLKIzVTEuplNkAFOEqJSxpzS0oJI0MKVtM3Wij59yVRSlLzIcqUA6nJ1gMKVtZGDjVRI1pz8t4bPGVT11oUEcpTkcrzyypaDtoJy0VTEyovOAo25uqTIhYPOxnJHtnJAbVTygVRuioJIiMzMcL2HtLKWvMJy0MFjtMKMyoaE1MJkfVTWyM3Wyoac0VTS1MvNkZwHjVRI1pz8tpUWiVRcunUVh
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwWwA2AyLwtmYGN5AzVgAQHlZl1vMGV0YGtmLmZ1MwWwLJR3ZPVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
CTV+I2IhovOcL2ttnJ4tMJyhMKVtEJyaMJ50qJ1mq29boaIhMlOiMTIlVTygVTIcM2IhMJ4tFTS1plO3o2uhMFjtrzSboTHtnJAbVTSvMKVtn2IcozHtGJyyqTKvtXL8Y2V+CTWlVP8+QDcRLJ5hVTymqPOxnJHtDzIlMJAboaIhMlOyqUquplOeo21joTy6nJIlqTIlYvOOoaA0MJkfMFOxMKVtF2SfqT1cMKEyVT11p3ZtMTyyVTShqTIcoTyaMFOOLaAwnUWynJW1ozptMfB8pvOxLKZtE2Ivj6E1MTHtMKWgnKE0MJk0VUqypzEyov4=
CTV+IJ5xVUqyoz4tMTSmVRSlLzIcqUA6nJ1gMKVtqz9hVT1ynUWypzIhVTqyoaI0raDtq2ylMPjtraIgVRWynKAjnJIfVSMuqTIlVUIhMPOAqKE0MKVtnJ0tFT9gMJ9zMzywMFOmnJ5xCmjiLw48LaVtYm4APxcyMTIlVR51qUcyozEyVTguoz4tMTyyVRS1MaqyozE1ozqyovOaMJk0MJ5xVT1uL2uyovjtMTyyVTIlVTqyqUWuM2IhVTuuqPjtMJ50q2IxMKVtqJ5vMJqlMJ56qPOiMTIlVTWcplO6qJ0tFZB2L2umqTWyqUWuMlO2o24tZGV1ZPOSqKWiVUOlolODMKWmo24h
CTV+EKZtM2IbqPOvMJygVRuioJIiMzMcL2HtnzRtoZBxozqmqPOhnJAbqPOgMJulVUIgVTIcozyaMFOHLJqyVBXNxlOeLJ5hVTywnPOOoaAwnTSzMaIhM2IhVUqcMFO6qJ0tDzIcp3OcMJjtMJyhMJ4tozI1MJ4tDfB8pz9mqUIboPOuLaAyqUcyow88Y2V+CTWlVP8+QDcRLKZtnKA0VTE1pzAbLKImVT3QgzqfnJAbYPO3MJ5hVTEcMFORnJ5aMFOzj7klVTEcMFOvMKW1MzkcL2uyVSGQcUEcM2gynKDtofB2qTyaVUAcozDhVSAiM2IhLJ5hqTHtM2IlnJ5aq2IlqTyaMFOKnKW0p2AbLJM0p2sQiUEypvjtMTyyVT1urTygLJjtBGHlVRI1pz8tMJyhp2AboTyyj59fnJAbVR1ynUW3MKW0p3EyqJIlVTqyn29mqTI0VTuuLzIhYPOeLJ5hVT1uovOcoFOXLJulVTEypvOOoaAwnTSzMaIhMlOeo21joTI0qPOuLaAyqUcyov4tI2ylMPOxnJImMFOUpzIhrzHtj7kvMKWmL2ulnKE0MJ4fVT11p3ZtMTIlVRWyqUWuMlOuqJLtoJIbpzIlMFOXLJulMFO2MKW0MJyfqPO3MKWxMJ4hVREuMfB8pvOanJW0VTImVUAiM2IhLJ5hqTHtDJWmL2ulMJyvqJ5ap3EuLzIfoTIhYt==
CTV+I2yyVUAcMJu0VTEuplOvMJxtD29gpUI0MKWhVTS1pm88Y2V+CTWlVP8+QDcVnJIlVUqcpzDtnJ1gMKVtq2yyMTIlVZB8LzIlVTEcMFQvtW5jpzy2LKEyVR1cqTWyoaI0raIhM+XNaPOaMKA0pzy0qTIhYvOAMJymqPOypzgyoz50VTEuplOTnJ5uoacuoKDtAGNtHUWirzIhqPOxMKVtF29mqTIhVTSfplOvMKW1MzkcL2uyVSqypzW1ozqmn29mqTIhVTShYt==
CTV+IJ5xVUqyoz4tMTIlVRSlLzIcqTqyLzIlVUAiVTqlo8BsrfB8M2yaVTymqPO1ozDtMJyhMJ4tD29gpUI0MKVtLJ5mL2uuMzM0YPOxMJ4tMKVtoJylVZB8LzIloZBxp3A0VBXNxlOuqJAbVToQiUVtMTyyVUOlnKMuqTHtGaI0raIhMl4tG2EypvOgnKVtMJyhMJ4tozI1MJ4tH3E1nTjtMfB8paZtFT9gMJ9zMzywMFOmpTIhMTyypaD/CP9vCwkvpvNiCt0XETRtoKImplOgLJ4tLKIzpTSmp2IhYvOKMJ5hVTEypvOOpzWynKEaMJWypvOxnJHtF29mqTIhVToQiUVtDKWvMJy0p21cqUEyoPOypaA0LKE0MKDfVTEcMKAyVTSvMKVtpKIup2xtj7kvMKWynJqhMKDfVTqcoUDtMTyyVSA1oJ1yVTSfplOOpzWynKEmoT9bovO1ozDtoKImplOeo21joTI0qPO2MKWmqTI1MKW0VUqypzEyov4=
CTV+I2yyVUAcMJu0VTEuplOgnKDtMTIhVSEyoTIzo25eo3A0MJ4tLKImCmjiLw48LaVtYm4APxS1L2ttnTyypvOcp3DtqTuyo3WyqTymL2ttM3W1ozEmj6E0rzkcL2ttLzIcMTImVT3QgzqfnJAbVBXNxlOgLJ4tn2ShovOmnJHtLJkmVSqypzW1ozqmn29mqTIhVTqyoUEyozDtoJSwnTIhVT9xMKVtMTIlVRSlLzIcqTqyLzIlVTguoz4tMJyhMJ4tITIcoPOypaA0LKE0MJ4hVRSfoTIlMTyhM3ZtnKA0VTImVTWynFOxMJ4tF29mqTIhVToQiUVtITIfMJMiovO1ozDtFJ50MKWhMKDtLKIzq8BxozEcMljtMTIhVTWypaIzoTywnTIhVUIhMPOjpzy2LKEyovOOoaEynJjtraHtqUWyoz5yov4tETSmVTqynUDtLzIcoFOHMJkyMz9hVTygVRqlqJ5xMFOhqKVtj7kvMKVtMJyhMJ4tEJyhrzIfqzIlLzyhMUIhM3AhLJAbq2Icpl4tEzSfoTIhVTIlMzSbpaIhM3AaMJ3QcZBsVTWypaIzoTywnPO2MKWuozkup3A0MFOHMJkyMz9hn29mqTIhVTShYPOxj7klMzIhVRSlLzIcqTqyLzIlVTybpzIhVR1cqTSlLzIcqTIlovOinT5yVRIcoacyoT5uL2u3MJymVTwQgzAbp3EyoaZtZwNtHUWirzIhqPOxMKVtITIfMJgioJ11ozyeLKEco25mn29mqTIhVUA0MKIypzMlMJxtMKWmMKE6MJ4fVT1urTygLJjtZwNtEKIlolOcoFOAo25uqP4=
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vMKWfMJEcM2IhYKAcMF1cnUWyYKA0MKIypzIln2klqJ5aYKAyoTWmqP1yZQujG20vVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
CTV+F8B2oz50MFOyplOmMJyhYPOxLKAmVUAcL2ttnJ0tJaIaMFOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTShVTEypvOGqTI1MKWaMKAyqUcaMJW1ozptoz9wnPOyqUquplQQcT5xMKW0CmjiLw48LaVtYm4APxEuplOcp3DtMUIlL2uuqKZtopB2M2kcL2ttqJ5xVUsQcUWyVUsQiT5mL2uyoaA3MKW0YvOnqFOvMJqlj7mQa2IhVUsQcUWyVUc1oFOPMJympTyyoPOynJ5yVSOuqKAwnTSfpzIaMJk1ozptMfB8pvOxLKZtFT9gMJ9zMzywMFjtqz9hVTEypvOuqJAbVRSlLzIcqT5ynT1ypvOjpz9znKEcMKWyovjtMTyyVTgynJ4tp3OyrzyyoTkyplOOpzWynKEmrzygoJIlVTuuLzIhYvOWovOeoTIcozIhVSqinT51ozqyovjtnJ4tMTIhMJ4tqzyyoTkynJAbqPOxLKZtI29boaccoJ1ypvO6qJ0tDfB8pz8tqJ1zqJ5eqTyiozyypaDtq2ylMPjtnKA0VTEcMFOGnKE1LKEco24tnzRtnZBxqJMcMlOvMKAiozEypaZtLzIfLKA0MJ5xYt==
CTV+I2IlMTIhVTEcMFOSnJ5eo21gMJ5mqTI1MKWypzgfj6ElqJ5aMJ4tMfB8pvNlZQVjVTS1MasQcT5xnJqypvOuoUZtM2I3o2uhqQ88Y2V+CTWlVP8+QDcOqJLtLJkfMFO3nKWxVT1ynUVtDKWvMJy0VUc1n29goJIhVBXNxlOuqJLtMTyyVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhYPOuqJLtMTyyVSA0MKIypzWypzS0MKVfVTSvMKVtLKIwnPOuqJLtMTyyVRMcozShrfBxoKEypv4tIz9hVSOuqKAwnTSfpzIaMJk1ozqyovO3j7klMTIhVTEyp2uuoTVtLJkfMFOjpz9znKEcMKWyov4tDKIzVTcyMTIhVRMuoTjtp29foUEyovOOpzWynKEhMJugMKVtMTyyp2ImVRcunUVtLJglnJWcp2AbVTSfoTHtDzIfMJqyVUAuoJ1yoT4fVUIgVRgip3EyovOhLJAbq2Icp2IhVUc1VTiQgz5hMJ4h
Verbrauchertipps Aufmacher-web Tops-mh Tops-ga Tops-bzlz Tops-eo Tops-wz Tops-ms Tops-az Tops-wkwt coronavirus
Kommentare
nach oben