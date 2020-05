5 min

Im Homeoffice die Steuern steuern

Die ungewohnte Arbeitssituation in Zeiten von Corona hat für viele Arbeitnehmer bei der Einkommensteuererklärung 2020 Folgen. Was ist zu beachten? Was fällt weg? Was ist bares Geld wert?

Von Christiane Stein Reporterin Wirtschaft