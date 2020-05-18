Montag,
18.05.2020 - 00:00
2 min
Lange Krankheit finanziell absichern
Weil das Geld von Kasse und Staat nicht immer reicht, sollte eine lange Krankheit finanziell abgesichert sein. Insbesondere Selbstständige sind oft betroffen.
Von Annette Jäger und Fritz Himmel
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