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Montag, 18.05.2020 - 00:00
2 min

Lange Krankheit finanziell absichern

Weil das Geld von Kasse und Staat nicht immer reicht, sollte eine lange Krankheit finanziell abgesichert sein. Insbesondere Selbstständige sind oft betroffen.

Von Annette Jäger und Fritz Himmel
Arbeitnehmer, die wegen Krankheit länger als sechs Wochen nicht arbeiten können, müssen Einkommenseinbußen hinnehmen. Foto: dpa

Arbeitnehmer, die wegen Krankheit länger als sechs Wochen nicht arbeiten können, müssen Einkommenseinbußen hinnehmen. (Foto: dpa)

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