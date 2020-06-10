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Mittwoch, 10.06.2020 - 00:00
3 min

Mietrecht rund um Fußböden

Liegt beim Einzug ein Teppich, so kann ein Mieter später nicht durchsetzen, dass Parkett verlegt wird. Ist der Teppich verschlissen, kann der Mieter aber einen neuen verlangen.

Von Maik Heitmann
Liegt beim Einzug Teppichboden, kann der Mieter später kein Parkett durchsetzen. Archivfoto: dpa

Liegt beim Einzug Teppichboden, kann der Mieter später kein Parkett durchsetzen. (Archivfoto: dpa)

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