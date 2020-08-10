Montag,
10.08.2020 - 00:00
3 min
Minihäuser für ein entrümpeltes Leben
Die Tiny-House-Bewegung findet immer auch hierzulande immer mehr Anhänger. Einige wichtige Fragen sollte man aber vor der Entscheidung klären.
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