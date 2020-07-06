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Montag, 06.07.2020 - 23:00
3 min

Neues Gesetz: Private Immobilienkäufer werden entlastet

Zukünftig tragen Käufer nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten, das regelt das neue Gesetz zur Maklerprovision. Bislang war die rechtliche Lage in jedem Bundesland unterschiedlich.

Von Maik Heimann
Bundesweit gelten bald die gleichen Regeln: Immobilienkäufer müssen zukünftig maximal die Hälfte der Maklerkosten tragen. Foto: peterschreiber.media - stock.adobe

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