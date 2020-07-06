Montag,
06.07.2020 - 23:00
3 min
Neues Gesetz: Private Immobilienkäufer werden entlastet
Zukünftig tragen Käufer nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten, das regelt das neue Gesetz zur Maklerprovision. Bislang war die rechtliche Lage in jedem Bundesland unterschiedlich.
CTV+H8B8MTuyp3AyowjiLw5KMKVtMJyhMFOWoJ1iLzyfnJHtn2S1MzIhVT9xMKVtqzIln2S1MzIhVUqcoTjfVTEypvOeLJ5hVTEuMfB8pvOxnJHtFTyfMzHtMJyhMKZtGJSeoTIlplOcovOOoaAjpaIwnPOhMJugMJ4hVREuMfB8pvOzLJkfMJ4tGJSeoTIlM2Ivj7kbpzIhVTShYPOuqJAbVR1un2kypaOlo3Mcp2yiovOaMJ5uoz50YvOYj6E1MzIlVTIcozIlVRygoJ9vnJkcMFOgj7kmp2IhVTiQiT5zqTyaVT51pvOho2AbVT1urTygLJjtMTyyVRwQcTkzqTHtMTIlVR1un2kypzgip3EyovO0pzSaMJ4hVREuplOypzqcLaDtp2ywnPOuqKZtMTIgVRqyp2I0rvQQiTWypvOxnJHtIzIlqTIcoUIhMlOxMKVtGJSeoTIln29mqTIhVTWynFOxMKVtIzIloJy0qTk1ozptqz9hVRguqJM2MKW0pfBxM2IhVZB8LzIlVSqinT51ozqyovO1ozDtEJyhMzSgnJkcMJ5bj6E1p2IlYvOPnKAbMKVtj7kvMKWhnJ1gqPOgMJymqPOxMKVtF8BxqJMypvOxnJHtn29gpTkyqUEyVR1un2kypaOlo3Mcp2yiovOcovOVj7MbMFO2o24tLaIhMTImq2IcqPOvnKZtraHtn25upUNtp2yyLzIhVSOlo3cyoaDtMTImVRguqJMjpzIcp2ImYvOWovOnqJg1ozM0VT11p3ZtMTIlVRiQcUIzMKVtp2IcozIhVRShqTIcoPOypaA0VTEuoz4tj7kvMKW3MJymMJ4fVUqyoz4tMTIlVSMypziQcUIzMKVtp2IcozHtJzSboUIhMlOhLJAbM2I3nJImMJ4tnTS0YvOPnKAfLJ5aVTuuqUEyVTEcMKZtnzIxMKZtDaIhMTImoTShMPOuozEypaZtM2IbLJ5xnTSvqP4tH28toTSaMJ4tnzHtozSwnPOPqJ5xMKAfLJ5xVTEcMFOALJgfMKWeo3A0MJ4traqcp2AbMJ4tZlj1AlO1ozDtAljkAPODpz96MJ50VTEyplOYLKIzpUWynKAypl4=
GaIhVTymqPOxnJHtqz9foUA0j6EhMTyaMFOOLasQcTk6qJ5aVTEypvOALJgfMKWjpz92nKAco24tLKIzVTEyovOSpaqypzWypvOhnJAbqPOgMJulVT3QgzqfnJAbYvOnqJq1qTHtn29goKDtMTyyVR5yqJIlqJ5aVUMipvOuoTkyoFOYj6E1MzIlovOcovOPMKWfnJ4fVRWlLJ5xMJ5vqKWaYPOPpzIgMJ4fVRuuoJW1pzptqJ5xVRuyp3Ayov4tFJ4tMTyyp2IhVRW1ozEyp2mQcT5xMKWhVUElLJqyovOvnKAfLJ5aVTEcMFOYj6E1MzIlVTEcMFOYo3A0MJ4tMfB8pvOxMJ4tGJSeoTIlYvORLKZtE2ImMKE6VToQiTulqPOhMKIyVSWyM2IfqJ5aMJ4tMfB8pvOxnJHtIzIlqTIcoUIhMlOxMKVtGJSeoTIlL291paEuM2HtLzIcoFOJMKWeLKIzVUMiovOSnJ5zLJ1coTyyozwQcUImMKWhVP0tMJyhp2AboTyyj59fnJAbVUAioTAbMJ4toJy0VRIcozkcMJqypaqinT51ozptYFO1ozDtEJyaMJ50qJ1mq29boaIhM2IhVTIcov4tJzyyoPOcp3DtMKZfVUOlnKMuqTHtF8BxqJMypvOvMJxtMTIhVR5yLzIhn29mqTIhVUc1VTIhqTkup3Eyov4=
I2ylMPOynJ4tGJSeoTIlVTS1MzqlqJ5xVUc3MJyypvOALJgfMKW2MKW0pfBxM2Htp293o2ufVToQiUVtMTIhVRiQcUIzMKVtLJkmVTS1L2ttMfB8pvOxMJ4tIzIln8BxqJMypvO0j6E0nJpfVUAiVTguoz4tMKVtMJyhMFOJMKWaj7k0qJ5aVTiQiT5zqTyaVT51pvO2o24tLzIcMTIhVSOupaEynJIhVUc1VTqfMJywnTIhVSEynJkyovO2MKWfLJ5aMJ4hVRuuqPOxMKVtGJSeoTIlVTSfp28toJy0VTIcozIlVSOupaEynFO2MKWynJ5vLKW0YPOzj7klVTEcMKAyVUIhMJ50M2IfqTkcL2ttqZBxqTyaVUc1VUAynJ4fVUAiVTEupzLtMKVtLKIwnPO2o24tMTIlVTShMTIlMJ4tHTSlqTIcVTgynJ4tE2IfMPOzo3WxMKWhYvOKqKWxMFOxMKVtGJSeoTIlVTEuM2IaMJ4toaIlVUMiovOynJ5ypvODLKW0MJxtLzIuqJM0pzSaqPjtp28toKImplOxnJImMFOuqJAbVTEcMFOALJgfMKW2MKWaj7k0qJ5aVUcunTkyov4tIzIlMJyhLzSlqJ5aMJ4toJy0VTEyoFOnnJIfYPOxnJHtF29mqTIhVTShVTEcMFOuozEypzHtHTSlqTIcVUqynKEypac1pzIcL2uyovjtp2yhMPOhqKVtq2yln3AuoFjtq2IhovOxnJHtq2IcqTIlM2IlMJywnUEyovOYo3A0MJ4toJS4nJ1uoPN1ZPODpz96MJ50VTEypvOcoaAaMKAuoKDtraHtrzSboTIhMTIhVRAiqKW0LJqyVTS1p21uL2uyov4tJaIxMJ0toKImplOxMKVtDKIzqUWuM2qyLzIlVTEyplOALJgfMKWmVUc1ofBxL2umqPOhLJAbq2Icp2IhYPOxLKAmVTIlVTEcMFOQo3IlqTSaMFOaMKcunTk0VTuuqPjtLzI2o3VtMKVtqz9hVTEypvOuozEypzIhVSMypaElLJqmpTSlqTIcVTEypzIhVRShqTIcoPO2MKWfLJ5aMJ4tn2Shov4=
GzIvMJ4tMTIlVRWyp2AbpfBxozg1ozptoJy0VRWfnJAeVTS1MvOxMJ4tIzIln2S1MvO2o24tEJyhMzSgnJkcMJ5bj6E1p2IlovO1ozDtI29boaIhM2IhVTqcLaDtMKZtLKIwnPOBMKIyplOvMKeQiTqfnJAbVTEypvObLJ5xMJkhMTIhVSOypaAiozIhBvORMKVtF8BxqJMypvOynJ5ypvOWoJ1iLzyfnJHtoKImplOJMKWvpzS1L2uypvOmMJyhYvOVLJ5xMJk0VTEypvOSpaqypzWypvOcoFOFLJugMJ4tMJyhMKVtM2I3MKWvoTywnTIhVSGQcUEcM2gynKDfVUAiVTiQgz5hMJ4tMTyyVR1un2kypzgip3EyovOuqJAbVUqynKEypzucovOuozEypaqynKEcMlO2MKW0MJyfqPO3MKWxMJ4hVR9vVTEypvOALJgfMKVtIJ50MKWhMJugMKVtnKA0VT9xMKVtozywnUDfVTymqPO1ozIlnTIvoTywnP4tDKIwnPOUMJkyM2IhnTIcqUAgLJgfMKVfVTEcMFOhqKVtnJ4tM2IlnJ5aMJ0tIJ1zLJ5aVUGQcUEcMlOmnJ5xYPO1oaEypzkcMJqyovOxMJ4tozI1MJ4tIz9lp2AbpzyzqTIhYvORqKWwnPOxLKZtozI1MFOUMKAyqUbtn29goKDtLKIwnPOynJ5yVT5yqJHtEz9loKMipaAwnUWcMaDtMfB8pvOxnJHtIzIlqUWuM3Azo3WgYvOSnJ4tGJSeoTIlqzIlqUWuMlOzj7klVTEyovOJMKWeLKIzVTIcozImVRIcozMuoJyfnJIhnTS1p2ImVT9xMKVtMJyhMKVtEJyaMJ50qJ1mq29boaIhMlOgqKAmVTiQiT5zqTyaVUc3nJ5aMJ5xVTyhVSEyrUEzo3WgVUAynJ4hVREuLzIcVTguoz4tMJyhMFOSYH1unJjtLKImpzIcL2uyov4tGpB8ozEfnJAbMFOJMKWynJ5vLKW1ozqyovOiMTIlVTIcovOVLJ5xp2AboTSaVUeQcTufMJ4tozywnUDtXT1ynUVcYPO1oFOynJ5yovO3nKWep2SgMJ4tGJSeoTIlqzIlqUWuMlO6qFOmL2ufnJKQa2IhYt==
GzSwnTEyoFOxMKVtDaIhMTImpzS0VTEyoFOUMKAyqUbtDJ5zLJ5aVRc1ozxtraIaMKA0nJ1gqPObLKDfVTguoz4tMKZtozSwnPOIoaEypacynJAboaIhMlOxqKWwnPOxMJ4tDaIhMTImpUYQcUAcMTIhqTIhVTygVRW1ozEyp2qyp2I0rzWfLKE0VUMypziQiT5xMKDtq2IlMTIhYvORLJ5hVUElnKE0VTImVUAyL2umVR1iozS0MFOhLJAbVTEypvOJMKWej7khMUIhMlOcovOYpzSzqPNgVTSfp28tqz9lLKImp2ywnUEfnJAbVR1cqUEyVTWcplOSozEyVREyrzIgLzIlVQVjZwNhVREuplOUMKAyqUbtq2ylMPOxLJ5hVToQiUVtMTyyVR1un2kypaMypaElj6EaMFOaMJk0MJ4fVTEcMFOuLvOxMJ0tFJ5epzSzqUElMKEyovOaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4hVRoQiUVtMTyyVSMypz1cqUEfqJ5aVUMiovOAnJI0q29boaIhM2IhVTqcoUDtp2IcqPOeozSjpPOzj7khMvOXLJulMJ4tMTSaMJqyovOxLKZtDzImqTIfoTIlpUWcoaccpP4tETSmVTWyMTI1qTI0YPOxLKAmVTEypzcyozyaMFOxLKZtFT9ho3WupvOvMKcunTkyovOgqKAmYPOxMKVtMTIhVR1un2kypvOvMJS1MaElLJq0YvOnqJ7QcTAbp3Dtq2SlVUMipzqyp2IbMJ4fVTS1L2ttF2S1MvO1ozDtIzIln2S1MvO2o24tFJ1go2WcoTyyovOgnKDtMJyhMJ0tp29fL2uyovOPMKA0MJkfMKWjpzyhrzyjVTWynJ0tGJSeoTIlnT9ho3WupvOuqKA6qKA0LKE0MJ4hVRygVRkuqJMyVTEyplOUMKAyqUcaMJW1ozqmqzIlMzSbpzIhplO3qKWxMFOxnJImMFOWMTIyVTcyMT9wnPOuqJMaMJqyLzIhYt==