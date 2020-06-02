Wirtschaft

Verbrauchertipps

mehr aus Verbrauchertipps
plus
Dienstag, 02.06.2020 - 00:00
3 min

Ratenkredite und ihre Fallen

Bei Ratenkrediten lauern durchaus Fallen. So können aus einem Zins von 4,88 Prozent am Ende schon mal satte 27,36 Prozent werden.

Von Helga Riedel
Keines der getesteten Institute bietet den besten Zins. Alle arbeiten mit einem unrealistischen Lockzins. Foto: dpa

Keines der getesteten Institute bietet den besten Zins. Alle arbeiten mit einem unrealistischen Lockzins. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0ySH0WOERIBY01OFH5nVP0tFKA0VTEuplOUMJkxVTghLKOjVUIhMPOynJ5yVUIhMKW3LKW0MKEyVRS1p2quLzHtp3EynUDtLJ4fVUqynJjtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMTSmVTSfqTHtEzSbpacyqJptozywnUDtoJIbpvO6qFOlMKOupzyypzIhVTymqPjtn29goKDtMJyhMJ0tMJyhVRS1qT8gVT9xMKVtHzS0MJ5epzIxnKDtq2yyVTqypaIzMJ4hVRIlp3DtpzIwnUDfVUqyoz4tMTIlVSccoaZtp28tozyyMUWcMlO6qFOmMJyhVUAwnTIcoaDtq2yyVTEypacynKDhVRIcovORLKWfMJuyovQQiTWypvNkZPNjZQNtEKIlolOcp3DtMTShovOmL2uiovOzj7klVUIgVTEcMFNmZQNtEKIlolOjpz8tGJ9hLKDtraHtnTSvMJ4fVUIhqTIlp3EyoTk0VT1uovOynJ5yVRkuqJM6MJy0VUMiovOxpzIcVRcunUWyov4tEKZtn8B2oz5yovOuLzIlVTS1L2ttoTIcL2u0VQDlZQNtEKIlolOuovOUMKAuoKEeo3A0MJ4tq2IlMTIhYvOXMFOhLJAbMTIgYPOuovO3MJ4toJShVTqypfBxqP4=
E3Wij59yVSMypaAjpzIwnTIhBvOJnJIfMFOPLJ5eMJ4tqzIlp3OlMJAbMJ4tqzyyoP4t4bPrETIlVRAioJ1ypacvLJ5eVSWuqTIhn3WyMTy0YvOGL2uiovOuLvNkYQp1VSOlo3cyoaGvtWjfVTymqPOynJ5yVTquoabtqUyjnKAwnTHtIzIlnTIcj591ozphVSIhMPOvMJxtMTIlVSAjLKWeLKAmMFOZMJyjrzyaVUqypzEyovOmo2qupvQvtW5HpfBxqJ1yVUqunUYvtWjhVSAwnT9hVTSvVQZfZQDtHUWirzIhqPOyMzMyn3EcqzIgVRcunUWyp3ccoaZh
EJyhMFOHMKA0pTIlp29hVUccMJu0VTkipmbtETyyVSWyMTSeqTyiovOxMKZtIzIlLaWuqJAbMKWjo3W0LJkmVTWcLJkfol5xMFO3o2kfqTHtMKZtM2IhLKHtq2ymp2IhVUIhMPObLKDtMJyhMFN1BF1dj6EbpzyaMFOOozqyp3EyoTk0MFOuqKZtF2Smp2IfVTWyLKIzqUWuM3DfVTIcozIhVRglMJEcqPQQiTWypvNkZPNjZQNtEKIlolOgnKDtZmLtGJ9hLKEyovOZLKIzrzIcqPOvMJxtZGHtqzIlp2AbnJIxMJ5yovOWoaA0nKE1qTIhVUc1VTWyLJ50pzSaMJ4hVSAcMFObLKDtMJyhVT1iozS0oTywnTImVR5yqUEiMJyhn29goJIhVUMiovNlZmNjVRI1pz8fVUqinT50VTygVRIcM2IhqUIgYPO6LJufqPOuoUAiVTgynJ5yVR1cMKEyYPO1ozDtnTS0VTIcozIhVSAwnUIzLF1GL29lMFO2o24tBGxfZwRtHUWirzIhqPjtq2SmVTguqJ0toz9wnPO6qFQQiTWypaElMJMzMJ4tnKA0YvORnJImMFODMKWmo24tp29foUEyVTEiL2ttMTIhVTWyp3EyovOnnJ5mVTWyn29goJIhYPOiMTIlCj==
GzyyoJShMPO2MKWanJW0VRWyp3E6nJ5mBvOJo24tMTIhVQR1VRWuozgyovOvnJI0MJ4tMJkzVTWiozy0j6E0p2SvnZBxozqcM2HtJzyhp2IhVTShYPOuoUAiVBXNazSv4bPpVTIcozIgVTWyp3EcoJ10MJ4tJzyhplOvnKZtnTyhLKIzVUc1VTIcozIgVUMcMJjtnZB2nTIlMJ4hVRucMKVtM2yfqPOxnJHtETI2nKAyBvOXMFOaMKWcozqypvOxLKZtF3WyMTy0LKImMzSfoUWcp2yeolOzj7klVTEcMFOPLJ5eVTymqPjtMTImqT8tozyyMUWcM2IlVTymqPOzj7klVTEyovOYqJ5xMJ4tMTIlVSccoaZhVSIhMPO3nJHtp2yynUDtMTyyVSWyLJkcqZBxqPOuqKZ/VRgynJ4tMJyhrzyaMKVtDJ5vnJI0MKVtLzyyqTI0VUIhp2IlMKVtITImqUOypaAiovOxMJ4tLzImqTIhVSccoaZhVRSfoTHtLKWvMJy0MJ4toJy0VTIcozIgVUIhpzIuoTymqTymL2uyovOZo2Aerzyhpl4tETyyVSAuoaEuozEypvO2MKWfLJ5aqPNmYQx5VRIzMzIeqTy2rzyhplOmqTS0qPNkYQx5VSOlo3cyoaDhVRWynFOxMKVtITSlM29vLJ5eVUqypzEyovOuqKZtZFj3AFOcoJ1ypzucovNlYQx0VSOlo3cyoaDhVSIhMPOvMJxtMTIlVSAjLKWxLF1PLJ5eVRWypzkcovO3MKWxMJ4tLKImVQDfBQttp2S0qTHtBPj2BFODpz96MJ50VSccoaAyov4=
ETylMJg0LzShn2IhVTuuoUEyovOKo3W0BvOKo3W0VTuuoUEyovOxLJqyM2IhVTEcMFOPLJ5eMJ4fVTEcMFOuoTkyovOcnUWyovOYqJ5xMJ4tMJyhMJ4tMzImqTIhVSccoaZtLJ5vnJI0MJ4hVSIhMPO0LKEmj6EwnTkcL2ttLzIeo21gqPO1oaAypzHtF2ShMTyxLKEcovOxMJ4tF3WyMTy0VTS1L2ttraHtMTIhVTShM2Ivo3EyozIhVSccoaAyov4tDzIcVTEypvOPLJ5eVT9zVSAwo3EfLJ5xVToQiUVtZvj3BFODpz96MJ50VRIzMzIeqTy2rzyhpljtMTIlVSOGEPOPMKWfnJ4tMfB8pvNlYQx5VSOlo3cyoaDfVTEypvOWGxptMfB8pvNmYQD5VSOlo3cyoaDtqJ5xVTEypvORF0VtMfB8pvNmYQD5VSOlo3cyoaDh
E2ImLJ10rzyhplOvMJSwnUEyowbtI2yyVTqlo8BsVTEcMFOIoaEypaAwnTyyMTHtMTIlVTIcoacyoT5yovOOozWcMKEypvOmnJ5xYPO6MJyaqPOxMKVtE2ImLJ10LzI0pzSaYPOxMJ4toJShVTyhVTEyovOxpzIcVRcunUWyovOuovOnnJ5mMJ4trzSboUDhVR51pvN0ZmVfAmHtEKIlolOmnJ5xVTImVTWynFOxMKVtDzShnlOiMvOGL290oTShMP4tDJWypvNkAwp4YQDjVRI1pz8fVTEcMFOxnJHtH3OupzEuYHWuozftDzIloTyhVT9xMKVtMTyyVSMioTgmLzShnlOALJqxMJW1pzptqzIloTShM2IhYt==
HzImqUAwnUIfMUMypaAcL2uypaIhMmbtETyyp2HtLzIcMTIhVRWuozgyovOzLJkfMJ4tLKIwnPOcovOuozEypzIlVRucoaAcL2u0VT5yM2S0nKLtLKIzYvOWovO1oaAcL2uypzIhVScynKEyovO3nJHtMTyyp2IhVUqcpzDtp2ywnPOxMKVtMJyhMFOiMTIlVTShMTIlMFOzpzSaMJ4fVT9vVTImVTIcozHtDJWmnJAbMKW1ozptMfB8pvOxMJ4tEzSfoPOanJW0YPOxLKAmVT1uovOxnJHtHzS0MJ4tozywnUDtrzSboTIhVTguoz4hVRoQiUVtMTyyp2IhVSc3MJAeVTWcMKEyovOynJ5yoFOPLJ5eMJ4tqJ5xVSAjLKWeLKAmMJ4tMJyhMFOFMKA0p2AbqJkxqzIlp2ywnTIlqJ5aVTShYvOWoFOTLJkfVTEyplOHo2EyplO6LJufqPOmnJHtMTIhVT9zMzIhMJ4tDzI0pzSaVTShVTEcMFOPLJ5eYvOIozDtnJ0tEzSfoPOxMKVtDKWvMJy0p3IhMfBxnTyan2IcqPOiMTIlVRSlLzIcqUAfo3AcM2gynKDtj7kvMKWhnJ1gqPOmnJHtMTyyVSWuqTIhYt==
E3Wij59yVSOlMJymqJ50MKWmL2ucMJEyBvOGMJAbplOxMKVtrasQgzkzVRWuozgyovOvnJI0MJ4tMTyyp2HtHT9fnJAyVTAipz9hLJWyMTyhM3DtM2SlVT5cL2u0VTShYvORpzIcVUqynKEypzHtnTSvMJ4tMTIhVSAwnUI0rvOaMJqyovOOpzWynKEmoT9mnJqeMJy0VT5cL2u0VT1ynUVtnJ0tHUWiM3WuoJ0hVSAyL2umVTWcMKEyovOuoTkyVTElMJxtF29gpT9hMJ50MJ4tLJ4fVTSvMKVtraHtp2IbpvO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyovODpzIcp2IhYvOUj7khp3EcMlOcp3DtMTyyVR9zMzIlqTHtMTIlVREYDvOgnKDtMJyhMJ0tHUWynKZtqz9hVQp3Zvj4AFOSqKWiYvOGpTSlMTRgDzShnlO1ozDtIz9fn3AvLJ5eVUMypzkuozqyovOzj7klVTEcMFODo2kcL2Htp3EioUcyVQV1ZwLfZmNtEKIlol4tHzIwnT5yqPOgLJ4tMTyyVSccoaAyovObnJ56qFjtn29goKDtMTIlVRg1ozEyVTS1MvOUMKAuoKEeo3A0MJ4tqz9hVQDlZQDfAmNtEKIlol4tH2I0raDtoJShVTEcMKAyovOPMKElLJptnJ5mVSMypzwQcTk0ozymVUc1oFOYpzIxnKDtqz9hVQRjVQNjZPOSqKWiYPOypaWyL2uhMKDtp2ywnPOynJ4tJzyhplO2o24tZwpfZmLtHUWirzIhqP4=
Verbrauchertipps Wirtschaft Wirtschaftstipp
Kommentare
nach oben