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Dienstag, 21.07.2020 - 02:00
3 min

So kommt man an den Kinderbonus

Im Corona-Konjunkturprogramm hat die Bundesregierung einen Kinderbonus beschlossen. Doch profitieren werden davon nur diejenigen, die nicht ganz so viel verdienen.

Von Maik Heitmann
Für ihre Kinder müssen Eltern im Lauf der Jahre viel Geld ausgeben. Jetzt gibt es mal was zurück: 300 Euro pro Kind sollen Eltern zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt bekommen, um in der Corona-Krise unterstützt zu werden. Archivfoto: dpa

Für ihre Kinder müssen Eltern im Lauf der Jahre viel Geld ausgeben. Jetzt gibt es mal was zurück: 300 Euro pro Kind sollen Eltern zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt bekommen, um in der Corona-Krise unterstützt zu werden. Archivfoto: dpa

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EINKOMMEN

Bei geringen Einkommen kommt der Kinderbonus stärker zur Geltung. So profitieren zum Beispiel nicht verheiratete Eltern bei einem Einkommen von bis zu 33 900 Euro voll. Bei einem Einkommen ab 42 950 Euro wird der Bonus für Kinder in der Einkommenssteuer voll verrechnet, zwischen 33 900 Euro und 42 950 Euro anteilig.

Bei verheirateten Eltern sind die doppelten Beträge heranzuziehen. Bis 67 800 Euro gibt es also keine, ab 85 900 die volle, und bei Einkommen zwischen 67 800 Euro und 85 900 Euro eine anteilige Verrechnung. (bü)

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