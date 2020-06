Urteil zu Freibeträgen bei Trennungskindern

Elternteile, die Kinder betreuen, die nicht bei ihnen leben, haben auch Anspruch auf einen Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf. Archivfoto: VRM/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SüdhessenEin für viele geschiedene Eltern interessantes Urteil hat das Niedersächsische Finanzgericht gesprochen.

Es ging um die Übertragung des Freibetrags für den

Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) auf das Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt.

Es gibt zwei Freibeträge für ein Kind: den Kinderfreibetrag für die Abdeckung der materiellen Grundbedürfnisse, das sogenannte Existenzminimum, und den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf. Diese Freibeträge werden den Eltern vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen - also fast ganz am Ende des einkommensteuerlichen Ermittlungsschemas. Damit werden die Beträge erst dann berücksichtigt, wenn alle anderen Beträge, wie Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen, bereits abgezogen sind.

Mit den Freibeträgen für Kinder sind alle Aufwendungen für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung abgegolten. Dabei geht es in erster Linie um Kost, Logis und die Schulausbildung der minderjährigen Kinder. Das gilt auch dann, wenn die tatsächlichen Aufwendungen höher sind als die Freibeträge. Die Rechtsprechung zu dem Thema ist eindeutig, die Finanzämter diskutieren darüber nicht.

Bei geschiedenen Eltern hat jeder Anspruch auf einen halben Freibetrag. Damit kommt auch der barunterhaltspflichtige Elternteil in den Genuss der Freibeträge. Schließlich ist seine Leistungsfähigkeit durch Zahlung des Unterhalts auch gemindert. Ein Elternteil kann den halben Kinderfreibetrag, der eigentlich dem anderen Elternteil zusteht, beim Finanzamt geltend machen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Auch die Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf ist möglich.

Aber: Dieser Übertragung kann der Elternteil widersprechen, bei dem das (minderjährige) Kind nicht gemeldet ist. Das ist zum Beispiel möglich, wenn Mama oder Papa zwar keinen Barunterhalt leistet (oder leisten kann), jedoch das Kind regelmäßig in einem "nicht unwesentlichen Umfang" betreut. Um dieses Maß der Betreuung ging es in dem Fall, über den die Akademische Arbeitsgemeinschaft in Mannheim informiert.

Der Vater des Kindes hatte mit seiner geschiedenen Ehefrau das Umgangsrecht so gestaltet, dass er seinen Sohn in einem wöchentlichen Rhythmus jedes zweite Wochenende samstags um 10 Uhr abholt und sonntags um 16 Uhr zurückbringt. Die einfache Entfernung zwischen den Wohnorten betrug 163 Kilometer. Der Vater war der Meinung, dass er den halben BEA-Freibetrag bekommen müsste, da er das Kind "ausreichend" betreut. Das Finanzamt sah das anders und hielt den angegebenen Betreuungsumfang für nicht ausreichend. In einem Jahr waren es 45 Tage, im nächsten 55.

Das Niedersächsische Finanzgericht stand dem Papa jedoch bei und sprach ihm den halben BEA-Freibetrag zu. Die Richter folgten dabei Grundsätzen neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Auslegung einer "nicht unwesentlichen" Betreuung. Der BFH hat aus Vereinfachungsgründen keine Bedenken, bei einem zeitlichen Betreuungsanteil von jährlich durchschnittlich zehn Prozent von einem ausreichenden Betreuungsumfang auszugehen (Az: III R 2/16).

Zwar wurde in dem vorliegenden Fall bei einer stundengenauen Abrechnung diese Zehn-Prozent-Schwelle unterschritten. Trotzdem sei von einem wesentlichen Betreuungsumfang auszugehen. Allein angesichts der großen Entfernung zwischen den Wohnorten der Eltern erscheine der Betreuungsanteil als "nicht unwesentlich". Zudem hatte die Mutter selbst einen höheren Betreuungsanteil des Vaters wegen der Arbeitsverpflichtung unter der Woche erschwert und die Treffen zwischen Vater und Sohn in der Regel auf die Wochenenden, Feiertagen und Urlaubszeiten beschränkt (Az: 9 K 20/19).