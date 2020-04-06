Montag,
06.04.2020 - 02:00
2 min
Verbraucherfrage: Depotkontrolle das A und O
Langfristig erzielen Aktien trotz Kursrückschlägen hohe Renditen - vor allem bei Sparplänen mit Aktien-Indexfonds, sogenannten ETFs.
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