Montag,
15.06.2020 - 00:00
2 min
Verbraucherfrage: Gemeinsam bauen spart Kosten
Wie kommt man zu bezahlbarem Wohnraum? Baugemeinschaften und Wohnungsbaugenossenschaften sind Lösungen. Aber es gibt Hürden.
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