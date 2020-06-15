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Montag, 15.06.2020 - 00:00
2 min

Verbraucherfrage: Gemeinsam bauen spart Kosten

Wie kommt man zu bezahlbarem Wohnraum? Baugemeinschaften und Wohnungsbaugenossenschaften sind Lösungen. Aber es gibt Hürden.

Von Annette Jäger
Bauen in der Gemeinschaft ist zwischen zehn und 30 Prozent günstiger als der Kauf einer Immobilie vom Bauträger. Foto: dpa

Bauen in der Gemeinschaft ist zwischen zehn und 30 Prozent günstiger als der Kauf einer Immobilie vom Bauträger. (Foto: dpa)

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