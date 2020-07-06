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Montag, 06.07.2020 - 00:00
2 min

Verbraucherfrage: Was tun, wenn der Lohn ausbleibt?

Arbeitnehmer müssen aufpassen, dass sie bei einer Firmenpleite nicht doppelt geschädigt werden. Sie können ihren Job verlieren, aber auch ausstehenden Lohn.

Von Rolf Winkel
Wenn der Lohn länger ausbleibt, sollten Arbeitnehmer sicherheitshalber von einer drohenden Insolvenz ausgehen. Für diesen Fall gibt es eine Art Fallschirm der Arbeitsagenturen – das sogenannte Insolvenzgeld. Foto: dpa

Wenn der Lohn länger ausbleibt, sollten Arbeitnehmer sicherheitshalber von einer drohenden Insolvenz ausgehen. Für diesen Fall gibt es eine Art Fallschirm der Arbeitsagenturen – das sogenannte Insolvenzgeld. (Foto: dpa)

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