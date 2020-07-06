Montag,
06.07.2020 - 00:00
2 min
Verbraucherfrage: Was tun, wenn der Lohn ausbleibt?
Arbeitnehmer müssen aufpassen, dass sie bei einer Firmenpleite nicht doppelt geschädigt werden. Sie können ihren Job verlieren, aber auch ausstehenden Lohn.
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