Montag,
13.07.2020 - 00:00
2 min
Verbraucherfrage: Wenn plötzlich das Fahrrad weg ist
Hunderttausende Fahrräder werden in Deutschland jährlich als gestohlen gemeldet. Der Verbrauchertipp erklärt, wie man sich gegen Diebstahl versichern kann.
Es ist ärgerlich, wenn das (nicht versicherte) Fahrrad gestohlen wird. Hausratpolicen und spezielle Fahrradversicherungen bieten Lösungen an.
(Foto: dpa)
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