2 min

Verbrauchertipp: Mütter haben Anspruch auf Auszeit

Viele Mütter stoßen in der Corona-Pandemie an ihre Belastungsgrenze. Helfen kann eine Mutter-Kind-Kur. Wie ist hier die Lage und was sind die Voraussetzungen für eine Beantragung?

Von Annette Jäger