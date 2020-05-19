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Dienstag, 19.05.2020 - 23:00
2 min

Was bei der Erwerbsminderungsrente zu beachten ist

Es ist zu beachten, dass Erwerbsunfähigkeit etwas anderes ist als Berufsunfähigkeit.

Von Maik Heitmann
Wer beispielsweise aufgrund von Schmerzen nicht mehr in der Lage ist, mindestens drei Stunden am Tag zu arbeiten, kann eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Archivfoto: VRM

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