Montag,
04.05.2020 - 00:00
2 min
Wenn das Kurzarbeitergeld nicht reicht
Wenn Geringverdiener mit dem Kurzarbeitergeld nicht über die Runden kommen, sie mit Hartz IV oder Kinderzuschlag aufstocken.
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