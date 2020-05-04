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Montag, 04.05.2020 - 00:00
2 min

Wenn das Kurzarbeitergeld nicht reicht

Wenn Geringverdiener mit dem Kurzarbeitergeld nicht über die Runden kommen, sie mit Hartz IV oder Kinderzuschlag aufstocken.

Von Rolf Winkel
Einige Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind derzeit auf Kurzarbeitergeld angewiesen. Foto: dpa

Einige Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind derzeit auf Kurzarbeitergeld angewiesen. (Foto: dpa)

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