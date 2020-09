Wissenswertes zur elektronischen Patientenakte ePA

Die digitale Patientenakte soll den Fluss von Informationen verbessern und so zum Beispiel doppelte Untersuchungen vermeiden. Ob Patienten das wollen, entscheiden sie selbst. (Archivfoto: dpa)

SÜDHESSEN - Am 1. Januar 2021 kommt die elektronische Patientenakte, kurz ePA. Darunter ist eine „E-Akte“ zu verstehen, in der – vereinfacht ausgedrückt - medizinische Patientendaten und -dokumente online abgelegt werden können, sofern die Patienten das wollen. Es besteht keine Teilnahmepflicht. Dieses freiwillige Angebot der gesetzlichen Krankenkassen soll 2022 ausgeweitet werden. Was genau kann die E-Akte?

In der ePA können ab 2021 Infos gebündelt werden, wie Befunde der Ärzte oder Röntgenbilder. Im Jahr 2022 sollen weitere persönliche Gesundheitsdokumente dazu kommen dürfen, die bisher ebenfalls nur auf Papier existieren. Dabei geht es insbesondere um Unterlagen wie den Impfpass, das Zahn-Bonusheft oder den Mutterpass. Auch das gelbe Untersuchungsheft für Kinder soll künftig digital gespeichert werden können.

Die Krankenkassen erklären derzeit, dass alles sicher zusammengeführt wird – ohne, dass unberechtigte Dritte darauf zugreifen könnten. Die Kassen betonen die Vorteile, dass zum Beispiel Diagnosen durch einen besseren Informationsfluss genauer gestellt werden könnten und Doppeluntersuchungen vermieden werden würden. Hervorgehoben wird auch, dass auf Reisen alle Gesundheitsdaten mit dabei sowie im Notfall alle Daten gebündelt zur Hand sein werden. Die Versicherten entscheiden, welche medizinischen Dokumentationen in der ePA abgelegt werden und wer sie einsehen darf. Sie können für das Einstellen und Einsehen der Daten individuelle Freigaben an Ärzte, Therapeuten oder auch Apotheker erteilen. So wird es möglich sein, den Zugriff dauerhaft zu erlauben – oder nur einmalig.

Wichtig: Die Krankenkassen sollen keinen Zugriff auf die elektronische Patientenakte haben. Mit der Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten im Jahr 2022 soll es den Kassen aber ermöglicht werden, Daten in die ePA laden zu dürfen – allerdings nur nach Einverständniserklärung der Versicherten. So könnten zum Beispiel abgerechnete Medikamente automatisch abgelegt werden.

Die Patientendaten sollen auf einem sicheren Server innerhalb der Europäischen Union verschlüsselt und individuell für jeden Versicherten abgelegt werden. Die Knappschaft beispielsweise arbeitet mit Servern von IBM Deutschland. Die Krankenkassen versichern, dass sowohl die Identifizierungsverfahren als auch die Datenhaltung und der Datenzugriff nach höchsten Datenschutz- und Datensicherheitsbestimmungen eingerichtet werden.

Auch wenn sich die Krankenkassen allgemein einig sind, so werden für die Anwendung der ePA nur die Grundfunktionen gesetzlich vorgegeben. Darüber hinaus gehende Service-Leistungen können von jeder Kasse individuell angeboten werden. Über diese Angebote informieren die Kassen ihre Versicherten.