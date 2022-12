Kehrt die Stechuhr zurück?

Muss ein Unternehmen die Stechuhr einführen?

Nein, jedes Unternehmen kann in dem rechtlichen Rahmen je nach Tätigkeitsbereich der Betroffenen ein passendes Zeiterfassungssystem wählen, stellt das Bundesarbeitsgericht klar. Die Zeiten müssen demnach „nicht ausnahmslos und zwingend elektronisch“ aufgezeichnet werden. „Vielmehr können beispielsweise Aufzeichnungen in Papierform genügen.“ Die Aufzeichnung der Zeiten selbst darf laut BAG an die Arbeitnehmer delegiert werden.