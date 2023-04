130.000 Besucher bei Hannover Messe

Zentrale Themen waren Energieeffizienz, klimaschonendere Produktion, vernetzte Fertigung und die Wasserstoffwirtschaft. „Der Knoten ist geplatzt in Richtung Investitionen in die elektrische Infrastruktur - vor allem in den Netzausbau, um endlich Offshore-Windenergie an Land zu bringen“, sagte Kegel. „Da geht es mit Riesenschritten voran.“ Zugleich müssten in Deutschland etliche bürokratischen Hemmnisse abgebaut werden. Köckler meinte zum Stand der Energiewende: „Wir brauchen jetzt Tempo und wirklich Entschlossenheit in der Umsetzung.“