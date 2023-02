Aktienkurse sinken nach starkem Vortag

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Kurse am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag etwas nachgegeben. Vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht nahmen Anleger zunächst Gewinne mit. Der Leitindex Dax gab gegen Mittag um 0,66 Prozent auf 15.407,42 Punkte nach. Er war am Vortag nach Notenbank-Entscheidungen mit rund 15.521 Zählern auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr geklettert.