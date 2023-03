Aktienmarkt reagiert positiv auf Credit-Suisse-Notübernahme

Die Deutsche Bank erklärte inzwischen, dass man „nahezu null“ in den betroffenen nachrangigen Anleihen investiert sei. Nach einem Kursrutsch um zeitweise fast elf Prozent erholten sich die Papiere des größten deutschen Geldhauses und schlossen 0,5 Prozent im Minus. Commerzbank-Anteile verloren zunächst ähnlich stark, drehten am Nachmittag aber ins Plus und stiegen am Ende um 1,5 Prozent. Die Bank hat kein Investment in AT1-Bonds. Die anfangs ebenfalls noch in Mitleidenschaft gezogenen Anteile am Versicherer Allianz legten um 1,2 Prozent zu.