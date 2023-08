Aldi und Lidl wollen konventionelle Trinkmilch aussortieren

Aldi und Lidl wollen von 2024 an nur noch Trinkmilch von Kühen verkaufen, die zumindest zeitweise Zugang zu frischer Luft haben.

Zwei der führenden Discounter preschen vor und kündigen die Sortimentsumstellung an, um Produkte aus besserer Tierhaltung zu fördern. Was bedeutet das in der Praxis?