Ampel-Koalition ringt ums Heizungsgesetz

„Wir gehen davon aus, dass die FDP ihre Blockade, was die erste Lesung des Gesetzes im Bundestag angeht, aufgeben wird“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden. Es müsse Planungssicherheit für Menschen und Unternehmen geschaffen werden, was von 2024 an gelte. FDP-Politiker entgegneten, die Liberalen ließen sich nicht unter Zeitdruck setzen. „Für uns gilt: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“, sagte der FDP-Energiepolitiker Konrad Stockmeier.