Anschluss für das Deutschlandticket - aber Preis im Blick

Bundesverkehrsminister Volker Wissing begrüßte die Weichenstellung von Bund und Ländern. Der Beschluss zeige, dass die von den Ländern losgetretene Debatte über die Finanzierung des Tickets vollkommen überflüssig gewesen sei. „Außer einer Verunsicherung der Verbraucher haben sie damit nichts erreicht“, sagte der FDP-Politiker. Er rief seine Länderkollegen auf, „sachlich am Erfolg des Deutschlandtickets zu arbeiten und aufzuhören, es ohne Not in Frage zu stellen.“