Arzneimittelengpässe: Kritik der Pharmaunternehmen 

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?

Weppner: Wir brauchen in der Gesundheitspolitik eine nachhaltige, langfristige Lösung. Es ist von zentraler Bedeutung, bestehende Produktionsbetriebe der Pharmaindustrie durch die Verbesserung von politischen Rahmenbedingungen am Standort Deutschland zu halten. Deutschland braucht die pharmazeutische Industrie, denn sie ist eine Schlüsselindustrie für Wohlstand, für Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit. Allem voran brauchen wir Anreizsysteme für Forschung und Entwicklung. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz geht dabei genau in die falsche Richtung, indem es den Marktzugang für Innovationen in Deutschland erschwert und damit Innovationsanreize zerstört.

Nikolaus: Und die vom Bundesgesundheitsministerium angeführte Begründung von übermäßigen Preissteigerungen insbesondere bei innovativen Arzneimitteln ist schlicht falsch. Forschung, Entwicklung und die Produktion von Arzneimitteln in Deutschland und Europa sind unverzichtbar für die Zukunft und die Resilienz von Deutschland und der EU. Wir können es uns nicht leisten, dass wir in Deutschland und in Europa irgendwann keine Arzneimittel mehr haben, weil die gesamten Investitionen mehr und mehr in andere Länder gehen. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr.