Autobahn-Turbo wirkt auch in Hessen und Rheinland-Pfalz

Berlin/Wiesbaden/Mainz. Das am Freitag in Berlin beschlossene Gesetzespaket zur Beschleunigung von Verkehrsprojekten dürfte auch in Hessen und Rheinland-Pfalz seine Wirkung entfalten. Das zeigt ein Blick auf die 138 Autobahnabschnitte, die das Gesetz auflistet. Nicht weniger als 23 der Maßnahmen betreffen hessische Autobahnen, hinzu kommen sieben Projekte in Rheinland-Pfalz.