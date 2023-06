Bahn schlägt EVG Schlichtung im Tarifstreit vor

Kurz vor dem Vorstoß der Bahn war bekannt geworden, dass die EVG am Donnerstag über weitere Warnstreiks entscheiden will. „Es gibt morgen eine Vorstandssitzung, in der Streikziele neu beschlossen werden“, verlautete am Mittwoch aus Gewerkschaftskreisen. Zunächst hatte die „Bild“ über die Sitzung berichtet. Nach ihren Informationen wird ein Warnstreik am Dienstag kommender Woche angestrebt. Die Gewerkschaft äußerte sich dazu auf Anfrage nicht. Was der Schlichtungsvorschlag der Bahn für diese Pläne bedeutet, blieb ebenfalls offen. Während einer Schlichtung wird üblicherweise nicht gestreikt.