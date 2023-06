Bahn schlägt EVG Schlichtung im Tarifstreit vor

Berlin (dpa) - . Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat der bundeseigene Konzern der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eine Schlichtung vorgeschlagen. „Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden“, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. „Eine Lösung am Tisch ist im Sinne der Mitarbeitenden und der Fahrgäste.“ Die Bahn hat die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge um Rückmeldung bis Freitag gebeten. Die Gewerkschaft kündigte an, den Vorschlag zu prüfen, sobald dieser eingegangen sei, äußerte sich darüber hinaus aber zunächst nicht.