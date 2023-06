Bahn-Tarifstreit: Streik oder Schlichtung?

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen hatte die EVG am Donnerstag angekündigt, ihre 110.000 Mitglieder bei der Deutschen Bahn in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks entscheiden zu lassen. Auch Warnstreiks sind in den nächsten Wochen weiterhin möglich. Bis zu einem möglichen unbefristeten Streik dürften aber noch mindestens vier oder fünf Wochen vergehen - so lange dauert voraussichtlich die Urabstimmung.