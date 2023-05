Bahn-Tarifverhandlungen fortgesetzt - kleine Runden

Fulda (dpa) - . Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn wird erneut nach einer Lösung gesucht. Vertreter beider Seiten nahmen am Dienstag in Fulda die Verhandlungen wieder auf. Die Gewerkschaft EVG rief den Arbeitgeber erneut auf, das eigene Angebot nachzuschärfen - und schloss je nach Gesprächsverlauf einen weiteren Warnstreik nicht aus. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler wiederum stellte ein neues Angebot in Aussicht und machte deutlich, dass er in den kommenden Tagen zu Ergebnissen kommen will.