Bauern sehen große Unsicherheiten beim Geschäft 2023

Angesichts der hohen Inflation trat Rukwied dem Eindruck entgegen, dass hochwertige Lebensmittel zum Luxus werden könnten. „Wir haben nach wie vor einen relativ geringen Anteil, was die Ausgaben für Lebensmittel anbelangt, in Summe gesehen auf die Gesamtausgaben eines Haushalts.“ Zuletzt seien es etwa zehn Prozent gewesen, was global gesehen ein niedriger Wert sei. „Das kann ein bisschen zulegen, aber nach wie vor sind Lebensmittel in Deutschland günstig einzukaufen.“