Bauernverband will Tierhaltungslogos erweitern

Rukwied wies auf die „dramatische“ Entwicklung in der Schweinehaltung hin. In den vergangenen zehn Jahren sei die Hälfte der Schweinehalter verloren gegangen. Der Bestand sei von 2012 bis 2022 um 5,8 Millionen Tiere abgebaut worden, im selben Zeitraum habe Spanien um mehr als sieben Millionen Tiere aufgestockt. „Das heißt, wir haben eine Verlagerung in Regionen, die nicht zu unseren Standards Tiere halten. Auch für die Kreislaufwirtschaft brauchen wir die Tierhaltung, um organische Dünger zur Verfügung zu haben.“ Mit Blick auf landwirtschaftliche Böden warnte der Bauernpräsident: „Wir sehen einen steigenden Flächenverbrauch, zum Beispiel für Wohn- und Gewerbegebiete. Hinzu kommt, dass Flächen auch für Solarenergie beansprucht werden.“ Da entstehe zusätzlicher Flächendruck. „Deshalb muss die Reihenfolge bei Photovoltaik klar sein: Dächer zuerst, dann Parkplätze, dann Konversionsflächen, dann - wenn gebraucht - schlechte Landwirtschaftsflächen. Und von den besseren sollte man die Finger lassen.“ Es gebe aber Landwirte, die sich mit Photovoltaik beschäftigten, wenn sie ertragsschwache Flächen für den Anbau haben.