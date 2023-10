Benner will erste IG-Metall-Chefin werden

Manchmal rutscht der Soziologin noch ein Anglizismus wie „empowern“ (befähigen) durch, doch grundsätzlich ist Benner um klare Ansprache nicht verlegen. „Ich muss die Dinge einfach so erklären, dass das ein ganz normaler Mensch auf dem Hallenboden versteht - und kein überkandideltes Zeug.“ Ihre Organisation mit gut 2,1 Millionen Mitgliedern will sie künftig deutlich sichtbarer machen, in herkömmlichen wie in den sozialen Medien viel präsenter sein. Ihre Vorgänger bevorzugten eher das politische Hinterzimmer statt das grelle Licht der Talkshows, doch Benner sagt: „Ich scheue überhaupt nicht das Licht der Öffentlichkeit.“ Am Montag ist es endgültig so weit.