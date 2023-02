BGH nimmt Reservierungsgebühren bei Maklern unter die Lupe

Damals stand die Klausel direkt mit in den vorformulierten Vertragsbedingungen. In dem Fall jetzt gibt es eine schriftliche Reservierungsvereinbarung, die neben dem eigentlichen Maklervertrag geschlossen wurde. Das Landgericht Dresden war deshalb zuletzt der Ansicht, dass die Vereinbarung hier wirksam geschlossen wurde. Bliebe es dabei, könnte der Makler die Gebühr also behalten.