Bier ist teurer geworden

Die Aktionspreise steigen bei Bier und Biermischgetränken im zweiten Jahr in Folge leicht an, wie Daten des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ zeigen. Demnach lagen die Aktionspreise in den ersten vier Monaten 2023 im Durchschnitt bei 1,18 Euro je Liter. Umgerechnet auf einen großen Kasten mit 20 Flaschen je 0,5 Liter sind das 11,80 Euro. Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Aktionspreis bei 11,50 pro großen Kasten. 2021 und 2020 waren es noch 11,10 Euro je Bierkasten.