Birkenstock kündigt Börsengang in den USA an

New York (dpa) - . Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock geht in den USA an die Börse. Die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz legte am Dienstag ihr Börsenprospekt vor. Eckdaten wie Volumen der Aktienplatzierung blieben zunächst offen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete im Juli, dass Birkenstock mit einer Gesamtbewertung von mehr als acht Milliarden US-Dollar an die Börse gehen könne.