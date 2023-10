Branche bemängelt Raumfahrtstrategie der Bundesregierung

Berlin (dpa) - . Die neue Raumfahrtstrategie der Bundesregierung stößt in der Branche auf Kritik. BDLI-Hauptgeschäftsführer Alexander Reinhardt bezeichnet das Ergebnis als sehr vage: „Es gibt viele Punkte, die angesprochen sind, aber in welchen Zeitleisten soll das passieren? Wie sieht so ein Projekt konkret aus? Und vor allem wie ist die finanzielle Hinterlegung?“, monierte der Chef des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI).