Braun weist im Wirecard-Prozess alle Anklagepunkte zurück

Der bis 2020 in Dubai für Wirecard tätige Manager Oliver Bellenhaus tritt in dem Verfahren als Kronzeuge der Anklage auf und hat Braun im bisherigen Prozessverlauf schwer beschuldigt. Nach seiner Aussage war Braun ein alles dominierender Chef, der in den Milliardenbetrug voll eingebunden war. Seit Sommer 2020 sitzt der frühere Vorstandschef in Untersuchungshaft.