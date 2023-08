Bundesagentur für Arbeit: Hürden bei Digitalisierung

Ein höherer Automatisierungsgrad ist nach Einschätzung von Latuski für die BA und ihre Leistungsfähigkeit als Behörde zentral - schon alleine wegen der bevorstehenden Personalknappheit. In den nächsten Jahren gingen 37.000 der bisher gut 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. „Wir verlieren eine ganze Menge Menschen an die Rente.“