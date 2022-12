Bundesbank-Präsident: Sinkende Inflationsraten ab 2024

Dem „Stern“ sagte Nagel, Arbeitnehmer in Deutschland hätten gute Chancen, in den kommenden Jahren deutlich höhere Löhne durchsetzen zu können. „Wir rechnen damit, dass die Löhne in Deutschland in den nächsten Jahren kräftiger steigen werden als in den vergangenen.“ Grund sei trotz Wirtschaftskrise, Inflation und hoher Energiepreise der stabile Arbeitsmarkt, der ein „echter Lichtblick“ sei.