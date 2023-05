Bundesnetzagentur will 18 Standorte schließen

Bonn (dpa) - . Die Bundesnetzagentur will die Zahl ihrer Standorte in Deutschland auf lange Sicht deutlich verringern. Das Bundeswirtschaftsministerium habe ein entsprechendes Standortkonzept genehmigt, heißt es in einem Brief der Aufsichtsbehörde an ihren Beirat. Das Schreiben liegt der dpa vor. „Wir wollen unsere Aufgaben möglichst effizient erfüllen“, begründete ein Behördensprecher das Vorgehen. „Das Konzept schafft Klarheit und Planungssicherheit für unsere Beschäftigten.“ In dem Schreiben wird zudem deutlich, dass es auch um Kostenreduzierung geht: Man wolle sich „an wirtschaftlichen Gesichtspunkten“ orientieren, heißt es.