Bundesregierung kippt geplanten Ökostandard

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am frühen Nachmittag mehr als 30 Verbände sowie Vertreter von Ländern und Kommunen zum „Bündnis-Tag zum bezahlbaren Wohnraum“ empfangen. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte bereits am Wochenende neue Hilfen in Aussicht gestellt und war auf Distanz zu dem im Koalitionsvertrag für 2025 vereinbarten Energiesparstandard EH40 für Neubauten gegangen.