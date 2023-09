Commerzbank verspricht Aktionären Milliardenausschüttung

Für das Geschäftsjahr 2022 hatte die Commerzbank nach drei Nullrunden erstmals wieder eine Dividende von 20 Cent je Aktie gewährt, rund 370 Millionen Euro gingen an die Aktionäre. Für das laufende Jahr hatte Finanzvorständin Bettina Orlopp kürzlich eine Gewinnausschüttung in einer Größenordnung von etwa 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Dies hat die Bank nun in ihren Planungen bestätigt. Für 2024 dürfen die Aktionäre somit nach derzeitiger Planung mit etwa 1,7 Milliarden Euro rechnen.