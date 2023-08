Dax an 16.000 Punkten dran

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat am Mittwoch mit in der Spitze 15.983 Zählern wieder Kurs auf die runde Marke von 16.000 Punkten genommen. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,11 Prozent auf 15.950 Punkte. Am Vortag war das Barometer noch unter wichtige Unterstützungen bis auf fast 15.700 Punkte gefallen.