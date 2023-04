Dax-Anleger bleiben in Woche der Notenbanken wohl vorsichtig

Frankfurt/Main (dpa) - . Am deutschen Aktienmarkt erwarten die Anleger in der neuen Woche die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Aktuell wird damit gerechnet, dass beide die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte erhöhen, um der hohen Inflation endlich Herr zu werden. Doch die EZB könnte die Geldpolitik auch stärker straffen, was an der Börse wohl für Unruhe sorgen würde.