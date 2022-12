Dax behält in ruhigem Handel 14.000er-Marke im Visier

Uniper-Aktien sprangen zuletzt kräftig an. Nach Verlusten von fast 70 Prozent seit Ende November schossen die Papiere des angeschlagenen Energiekonzerns am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung um bis zu ein Fünftel in die Höhe. Übernahmefantasien beflügelten die Aktien ProSiebenSat.1 mit knapp fünf Prozent Kursplus. Rheinmetall rutschten am MDax-Ende angesichts einer weiteren Panne beim Schützenpanzer „Puma“ um mehr als sechseinhalb Prozent ab.