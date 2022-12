Dax erholt sich über der 14.000-Punkte-Marke

Am Vortag hatten Maßnahmen der Zentralbank Japans belastet, die am Markt als Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet wurden. Erst in der vergangenen Woche hatten die Notenbanken der USA und der Eurozone die Anleger mit Hinweisen auf eine wohl noch etwas länger dauernde Strecke mit Zinserhöhungen verstimmt.